Kolejne problemy z wtyczką 12VHPWR. Tym razem chodzi o zasilacz

Stopiona wtyczka PCIe 5.0 (12VHPWR) z zasilacza be quiet! Dark Power 13 1000W

W sieci pojawiły się kolejne, niepokojące doniesienia na temat nowej wtyczki PCIe 5.0 (12VHPWR). Tym razem spaleniu uległo gniazdo w zasilaczu be quiet! Dark Power 13 – to pierwszy tego typu przypadek, ale temat będzie badany przez producenta.

Problem spalonych wtyczek początkowo dotyczył kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4000, w których zastosowano nowe gniazdo zasilania PCIe 5.0 (12VHPWR). W sieci masowo raportowano o spalonych lub stopionych wtyczkach i gniazdach zasilania.

Według informacji producenta, problem miał wynikać z niewłaściwego podłączenia wtyczki w gnieździe. Usterka miała pojawiać się przy niedokładnym (niepełnym) włożeniu wtyczki do złącza w karcie graficznej, co powoduje zbyt słaby kontakt pinów i w efekcie zbyt mocne nagrzewanie się elementów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Się klika #9

Spalone gniazdo PCIe 5.0 12VHPWR w zasilaczu

Wygląda na to, że podobna usterka może pojawić się także w przypadku podłączania wtyczki PCIe 5.0 (12VHPWR) do gniazda w zasilaczu. Problem został opisany przez użytkownika Shiftyeyes67k na platformie Reddit - uszkodzeniu uległ zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W, który został fabrycznie wyposażony w nowe złącze zasilania, pozwalające na bezpośrednie podłączenie nowych kart graficznych Nvidii.

Stopione gniazdo PCIe 5.0 (12VHPWR) w zasilaczu be quiet! Dark Power 13 1000W. © Reddit | Shiftyeyes67k

Użytkownik miał poczuć swąd spalonego plastiku. Po rozebraniu komputera, okazało się, że gniazdo PCIe 5.0 (12VHPWR) w zasilaczu oraz wtyczka podłączona do gniazda uległy stopieniu (podobnie jak to miało miejsce w przypadku kart graficznych GeForce RTX 4000). Zasilacz dostarczał energię do karty graficznej GeForce RTX 4090.

Producent bada sprawę spalonego zasilacza

Poprosiliśmy firmę be quiet! o komentarz w tej sprawie i otrzymaliśmy następujące oświadczenie:

"To wyjątkowy przypadek i już skontaktowaliśmy się z użytkownikiem, by poznać więcej szczegółów. Nasza marka jest znana z najwyższych standardów jakości, więc taktujemy ten przypadek poważnie i wszczęliśmy dochodzenie. Dziękujemy za zwrócenie nam na to uwagi. Doceniamy, gdy media i klienci kontaktują się bezpośrednio z nami w celu omówienia potencjalnych pytań, bowiem zadowolenie klienta jest dla nas kluczowe."

Wiemy, że producent będzie chciał ściągnąć zasilacz do siebie i sprawdzić przyczyny usterki. Taka ekspertyza pomoże zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości.

Paweł Maziarz, dziennikarz dobreprogramy.pl