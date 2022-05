Konkurs blogowy na dobrychprogramach. W maju można zdobyć router!

Blog na łamach dobrychprogramów jest unikalną okazją na dotarcie ze swoimi treściami do szerszej publiczności i zyskanie komentarzy zaangażowanej Społeczności. Udział w konkursie mogą brać tylko treści unikatowe, nie publikowane na innych serwisach bądź prywatnych blogach. Szczegóły konkursu możecie przeczytać w regulaminie . Konkurs trwa od 1 do 31 maja.

Wraz z końcem kwietnia zakończyła się także dotychczasowa edycja konkursu blogowego. To zaś oznacza, że już w najbliższych dniach ogłosimy zwycięzcę, który może liczyć na nagrodę rzeczową w postaci smartwatcha. Jak widać, co miesiąc mamy dla Was jakiś gadżet, o który warto zawalczyć, dlatego jeszcze raz jeszcze zapraszamy do zabawy!