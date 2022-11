Konkurs na 20-lecie dobrychprogramów. Do wygrania procesory Intel!

20 lat to bardzo długi okres, w którym - zwłaszcza w świecie komputerów i szeroko rozumianego IT - wydarzyło się naprawdę wiele. Od września wspominamy ten rozwój w serii publikacji , które są dostępne dla każdego na podstronie poświęconej 20-leciu dobrychprogramów . Przed nami wciąż kilka publikacji - mamy nadzieję, że czekacie na nie ze zniecierpliwieniem.

Tak istotne dla nas urodziny dobrychprorgamów nie byłyby jednak kompletne, gdyby nie konkurs, do którego serdecznie wszystkich zapraszamy. Zaczynamy już dzisiaj - każdy ma równe szanse, bez względu na to, czy jest naszym czytelnikiem od kilku miesięcy czy lat. Jest o co walczyć! Do wygrania procesor Intel Core i9-13900K oraz dwa Intel Core i5-13600K.