Konkurs z okazji 20-lecia DP zakończony. Nagrody trafiają do...

Przyjaciel



Gdy włączam komputer i klikam w ikonę,

Myśl wraca do czasów, gdy ktoś stworzył tę stronę.

Wspominam dyskietki i komendy w DOSie,

Gdy prawa autorskie wszyscy mieli w nosie.

A modem śpiewał, jak słowik w środku lata

Otwierając podwoje cyfrowego świata.

W tamtych to latach poznałem Przyjaciela,

Choć lata mijają to się wcale nie zmienia.

Nie, nie jest człowiekiem. Choć tworzą Go ludzie.

Stworzyć taki portal? Można mówić o cudzie.

Zawsze służy pomocą, nie prosząc o grosik.

I redaktor pomoże i dowiesz się cosik.

Zacny jubileusz doprawdy dzisiaj mamy.

Życzę co najlepsze drogie Dobre Programy!!!