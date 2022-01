Nagradzamy najlepszych blogerów. Oto zwycięzcy grudnia 2021!

Świąteczny, grudniowy miesiąc zaowocował kilkoma wyjątkowo ciekawymi wpisami. Komisja miała spory problem by wybrać, który blog powinien w tym miesiącu otrzymać nagrodę główną. Dlatego jury ponownie wybrało także dwa wpisy, których autorzy otrzymają nagrody-niespodzianki.

Główną nagrodę w grudniu zdobył bloger AnTar ze swoim wpisem Bjarne Stroustrup — twórca języka C++. Wielce szanowany, acz wciąż mało znany. Zwycięzcy gratulujemy wygranej i zapraszamy do pojawiania się na naszych łamach z kolejnymi wpisami! Zgodnie z regulaminem konkursu, zwycięzca otrzyma od nas zestaw słuchawek Hama True Wireless "Freedom Light" oraz dysk SSD ADATA.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z wpisem AnTara, to możecie znaleźć go na naszych blogach .

Tak samo jak w listopadzie, postanowiliśmy wyróżnić także wpisy jeszcze dwóch autorów. Pierwszy z nich to tekst blogera AntyHaker Kompilacje 22504, 22509, 22518 22523, czyli zakończenie roku w programie Insider.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy wygranej! Będziemy się z Wami kontaktować w najbliższych dniach w celu uzyskania danych do wysyłki nagród. Wszystkich czytelników zapraszamy za to do dalszej zabawy!