Konkurs na Facebooku? Oszuści już sprawdzają listę uczestników

Rzekoma kwiaciarnia prosi m.in. o numer karty kredytowej, który ma pozwolić na weryfikację uczestnika. Co ważne, na potwierdzenie wygranej uczestnik miał tylko 30 minut, po tym czasie nagroda miała trafić do kogo innego. Osoby, które na bieżąco śledzą poczynania cyberprzestępców, na pewno poznają schemat działania.

Okazało się, że oszuści utworzyli fałszywy profil, który do złudzenia przypominał autentyczny profil kwiaciarni, która organizowała konkurs. Do uczestników wysłane zostały wiadomości, w których nałożono na nich presję czasu. Wpisanie danych karty płatniczej to oczywiście przepis na katastrofę – cyberprzestępcy w ten sposób mogą opłacić płatną subskrypcję z naszych środków lub co gorsza – wyczyścić nasze konto.