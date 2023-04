Korzystasz z Windows 10? Microsoft podjął decyzję, która cię nie ucieszy

W październiku 2021 r. zadebiutował Windows 11 , a coraz częściej pojawiają się doniesienia na temat Windows 12. Użytkownicy najwyraźniej nie są nimi jednak mocno zainteresowani, ponieważ niezmiennie zdecydowanie największymi rynkowymi udziałami (na poziomie ok. 65 proc. wśród ogółu komputerów z Windows) może pochwalić się właśnie "dziesiątka". W tym świetle nie dziwią pojawiające się negatywne komentarze związane z decyzjami producenta.

Microsoft potwierdził, że bieżąca wersja Windows 10 (oznaczona jako 22H2) będzie ostatnią . Z punktu widzenia użytkowników oznacza to tylko jedno – nie pojawią się już żadne nowe funkcje . Rozwój Windows 10 został zakończony.

Czy to znaczy, że korzystanie z Windows 10 staje się niebezpieczne? Absolutnie nie. Zakończenie rozwoju nie powinno być mylone z całkowitym zakończeniem wsparcia. To w przypadku Windows 10 odbędzie się dopiero 14 października 2025 r. Do tego czasu użytkownicy będą otrzymywać wsparcie techniczne i aktualizacje związane z bezpieczeństwem.