Windows 11: Łącze z telefonem od teraz działa z iPhone'ami

Łącze z telefonem to prosta aplikacja wbudowana w system pozwalająca zrobić dokładnie to, co sugeruje nazwa - sparować Windowsa 11 ze smartfonem, by wygodnie odczytywać niektóre treści z telefonu na ekranie komputera. W praktyce da się w ten sposób na przykład wysyłać SMS-y czy przeglądać zawartość galerii z aparatu. Teraz Microsoft ogłosił, że aplikacja obsłuży również iPhone'y.