Kryptowaluty pobierają za dużo prądu. Biden chce nałożyć podatek

Kopanie kryptowalut kilka lat temu mogło być dobrym pomysłem na biznes, co zachęcało potencjalnych inwestorów do budowy tzw. kopalni. Wydajne systemy obliczeniowe z tzw. koparkami kryptowalut pozwalały generować spore zyski na tzw. wydobywaniu wirtualnych walut. Niestety, kosztem wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Obecnie to bardzo rozbudowany biznes, który pochłania ogromne ilości energii elektrycznej. Według danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej z 2022 roku, koparki kryptowalut szacunkowo to jedne z najbardziej energochłonnych sprzętów w Stanach Zjednoczonych.

Administracja Białego Domu w planach budżetowych na 2024 rok zaproponowała wprowadzenie podatku Digital Asset Mining Energy (DAME), który objąłby energię elektryczną wykorzystywaną w operacjach kopania kryptowalut. Nowy podatek miałby wejść w życie w 2024 roku i zaczynałby się od 10%. W kolejnym roku wzrósłby do 20%, a w jeszcze kolejnym do 30%. Co ważne, firmy same musiałyby zgłaszać ilość i koszt energii wykorzystywaną do kopania krypotwalut.