Kupił podrabianą kartę graficzną. Oszuści przechodzą samych siebie

Kopanie kryptowalut niegdyś było dochodowym biznesem, co zachęcało do budowy koparek kryptowalut z masą kart graficznych. Sytuacja zmieniła się kilka miesięcy temu. Po transformacji Ethereum (ETH) z algorytmu Proof-of-work na Proof-of-stake, używanie kart graficznych do koparek stało się całkowicie nieopłacalne.