Kradł prąd do koparki kryptowalut. Grozi mu 5 lat więzienia

Kopanie kryptowalut do niedawna było dobrym sposobem na biznes. Wykorzystanie mocy obliczeniowej komputera pozwalało generować wirtualne waluty, które następnie można było sprzedawać za normalną gotówkę. Dla wielu osób był to szybki i prosty sposób na zarabianie pieniędzy. Szczególnie jeśli wykorzystano tutaj wydajne, rozbudowane tzw. koparki kryptowalut z kilkoma kartami graficznymi.

Jak informują policjanci, mężczyzna wykorzystał nielegalne podłączenie do instalacji elektrycznej, pomijając urządzenia pomiarowe, co po prostu jest kwalifikowane jako kradzież prądu - w polskim prawie to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna będzie musiał także uregulować rachunki za nielegalny pobór energii elektrycznej, który może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.