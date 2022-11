Lotto.pl: w wyniku innego wycieku ktoś mógł przejąć twoje konto

Zespół Lotto.pl rozsyła do użytkowników niepokojące e-maile o nieuprawnionym dostępie do części kont. W wyniku zaobserwowanych prób logowania, ktoś mógł uzyskać dostęp do danych zapisanych w profilu. Lotto.pl podkreśla, że jest to wynik użycia autentycznych danych logowania, które musiały wyciec z innego serwisu.