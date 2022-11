Masz tę aplikację na swoim telefonie? Lepiej ją odinstaluj

Aplikacja "Symoo", którą można znaleźć w sklepie Google Play , została pobrana przez ponad 100 tys. osób. Z jej opisu wynika, że jest to aplikacja do wysyłania i otrzymywania SMS-ów. Nieprawidłowości związane z jej działaniem zauważył badacz bezpieczeństwa z firmy Eviny - Maxime'a Ingrao. Bleeping Computer informuje, że ekspert zgłosił swoje zastrzeżenia Google, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Serwis również próbował skontaktować się z firmą. Na razie bezskutecznie.

Aplikacja po zainstalowaniu żąda zgody na dostęp do wiadomości SMS. Jest to rozwiązanie do wysyłania wiadomości, więc nie budzi to większych podejrzeń u instalujących rozwiązanie osób. Jak jednak zaznacza Bleeping Computer, po podaniu numeru telefonu pojawia się fałszywy ekran przedstawiający postępy w ładowaniu kontaktów. Proces ten trwa sporo czasu, co pozwala operatorom aplikacji na wysyłanie w międzyczasie wielu wiadomości typu 2FA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) i zakładanie kont dla różnych usług np. Microsoft, Google, Instagram, Telegram i Facebook.