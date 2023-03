Z Google Play wycofano szkodliwą aplikację. Usuń ją z telefonu

Usunięcie aplikacji z Google Play nie oznacza niestety, że zagrożenie zniknęło. Wcześniej aplikacja Cool Emoji Editor & Sticker została stąd pobrana ponad 10 tys. razy , a z uwagi na progi informowania o pobraniach w sklepie, może to równie dobrze oznaczać nawet 49 tys. użytkowników Androida. Warto więc sprawdzić na własną rękę, czy zainfekowany program nie znajduje się w telefonie a jeśli tak - bezzwłocznie go odinstalować .

Trojan Harly to popularne zagrożenie w sklepie Google Play, a ma podobne cechy do znanego trojana Joker. W praktyce oprogramowanie pozwala zdalnie odczytywać dane z telefonu ofiary oraz zapisywać ją do niechcianych usług premium. W konsekwencji można się zdziwić, gdy w kolejnym miesiącu faktura za telefon okaże się zbyt wysoka, o ile usługi premium nie są blokowane przez samego operatora w danym planie taryfowym.