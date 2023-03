Masz tu konto? Rewolucyjna metoda w polskim banku

Sprzętowy klucz zabezpieczający (U2F) wkrótce ma trafić do klientów ING Banku Śląskiego – donosi portal Cashless powołując się na rozmowę z biurem prasowym instytucji. Prace nad jego wdrożeniem trwają już przynajmniej od 2021 r. i mają zakończyć się wdrożeniem zabezpieczenia na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 r. To pierwsze tego typu zabezpieczenie w polskiej bankowości.

Klucz U2F wprawdzie nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany klientom ING Banku Śląskiego, ale ma to nastąpić w najbliższym czasie. "Sprzętowe klucze zabezpieczające chcemy wprowadzić jako kolejny faktor silnego uwierzytelniania w Moim ING. Planujemy wprowadzić to rozwiązanie na przełomie II i III kwartału 2023 r." – informuje biuro prasowe ING w odpowiedzi na zapytanie serwisu Cashless.

Tego rodzaju zabezpieczenie jest istotne przede wszystkim ze względu na wysoki poziom zabezpieczenia przed popularnym w sieci phishingiem (przejęcie danych do logowania przez hakerów). Urządzenie U2F jest swego rodzaju potwierdzeniem tożsamości podczas logowania się np. do banku. Poza podaniem loginu i hasła, klucz U2F wymaga fizycznego podłączenia do komputera lub smartfona. Dopiero to pozwala zalogować się na konto, a więc w efekcie stanowi zabezpieczenie, którego cyberprzestępcy nie "przeskoczą" z uwagi na brak fizycznego urządzenia.