Menedżer plików to narzędzie, które w wielu przypadkach może uzupełniać lub całkowicie zastąpić funkcje do zarządzania plikami dostępne w systemie operacyjnym. Jaki menedżer plików wybrać, aby wygodnie pracować z dużymi ilościami danych i sprawnie wykonywać typowe operacje?

Jakie możliwości daje menedżer plików?

Menedżer plików to narzędzie do zarządzania plikami, które stanowi alternatywę dla mechanizmów tego typu zintegrowanych z systemem operacyjnym (np. Eksploratora plików w Windowsie). W większości przypadków oferują one większą funkcjonalność, umożliwiając użytkownikowi wygodniejszą i efektywną pracę z plikami.

Wśród podstawowych funkcji menedżerów plików wymienić należy przeglądanie zawartości folderów, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików, zmianę ich nazwy oraz wyświetlanie zawartości, sortowanie według wielu kryteriów, a także wyświetlanie szczegółowych informacji. W wielu przypadkach menedżer zadań pozwala nawiązywać wygodne połączenie z zewnętrznymi serwerami, a jego możliwości rozszerzyć można za sprawą dostępnych wtyczek i pluginów.

Total Commander

Total Commander to legendarny menedżer plików kierowany do użytkowników systemu operacyjnego Windows. Nawiązuje on do klasycznego Norton Commandera i umożliwia wygodne zarządzanie plikami i folderami, a także wykonywanie na nich typowych operacji.

Wśród wielu zalet Total Commandera wymienić należy dopracowany i intuicyjny interfejs graficzny, który stanowił inspiracje dla twórców konkurencyjnych menedżerów plików. Nie sposób również pominąć łatwą nawigację, którą dodatkowo usprawniają wspierane skróty klawiszowe oraz zakładki. Na liście przydatnych funkcji znalazły się opcje do porównywania plików i folderów, zarządzania danymi z wielu źródeł jednocześnie, przeszukiwania zawartości plików tekstowych, wsparcie dla archiwów ZIP czy RAR, a także wbudowany klient FTP, umożliwiający wygodne pobieranie i wysyłanie danych w Internecie.

FreeCommander

FreeCommander to kolejny, w pełni darmowy oraz godny polecenia menedżer plików polskiego autorstwa. Chociaż nie jest on tak popularny jak Total Commander to nie ustępuje mu oferowanymi funkcjami i również dysponuje dwupanelowowym interfejsem graficznym.

Opisywany FreeCommander charakteryzuje się modułową architekturą, dzięki czemu w trakcie instalacji użytkownik może decydować jakie funkcje zostaną dodane do programu. Ponadto poza podstawowymi funkcjami do wygodnego zarządzania danymi narzędzie oferuje także podgląd plików w formatach tekstowych, graficznych, binarnych i hexegonalnych, obsługa archiwów (ZIP, CAB, RAR), wbudowanego klienta FTP/SFTP, funkcje trwałego kasowania danych czy tworzenia i weryfikowania sum kontrolnych MD5.

Unreal Commander

Unreal Commander to kolejny darmowy menedżer plików dla systemu Windows, który kierowany jest do raczej mniej wymagających odbiorców. Program dysponuje podstawową funkcjonalnością i na tle konkurencji wyróżnia się szybkością działania nawet podczas pracy z dużymi plikami.

Nie będzie zaskoczeniem, że Unreal Commander podobnie jak inne menedżery plików bazuje na intuicyjnym, dwupanelowym interfejsie graficznym. Poza kluczowymi opcjami zarządzania danymi wyposażony został w zaawansowaną wyszukiwarkę plików, opcje seryjnej zmiany nazwy plików, synchronizację folderów, wsparcie dla wielu typów archiwów (ZIP, 7Z, RAR, CAB, WIM, TAR, GZ, TGZ, BZ2, TBZ2, LHA, ARJ) oraz wbudowanego klienta FTP do łatwej wymiany danych z zewnętrznymi serwerami i funkcje trwałego kasowania plików.

Q-Dir

Q-Dir to darmowy menedżer plików, który umożliwia wygodne zarządzanie plikami i folderami w systemach Windows. Oferuje on kilka ciekawych rozwiązań, których próżno szukać w konkurencyjnych programach tego typu.

Program na tle innych menedżerów plików wyróżnia się nie co innym podejściem do zagadnienia interfejsu graficznego. Q-Dir daje użytkownikowi możliwość pracy z wieloma panelami jednocześnie co znacznie usprawnia jednoczesne zarządzanie plikami znajdującymi się w różnych lokalizacjach. Wśród godnych uwagi funkcji programu wymienić należy zintegrowanego klienta FTP, możliwość generowania zestawień plików w danej lokalizacji czy tworzenia skrótów do często odwiedzanych miejsc.

Programów umożliwiających wygodne zarządzanie plikami i folderami jest oczywiście więcej. Jeśli korzystacie z innych, które warto polecić, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl