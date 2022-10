Duolingo jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych aplikacji do uczenia się angielskiego . Proces nauki został podzielony na przystępne etapy, więc użytkownik początkowo przerabia jedną część, żeby odblokować kolejne lekcje.

Aplikacja do nauki angielskiego Duolingo

Duolingo jest świetną aplikacją dla początkujących osób, ponieważ dobrze się sprawdza w formie wprowadzenia do tematu interesującego nas języka. Z tym programem raczej nie powinniśmy się zrazić do nauki, wręcz przeciwnie, będziemy zachęceni do przyswajania kolejnych porcji wiedzy. Fajnym i motywującym dodatkiem jest także możliwość rywalizacji ze znajomymi.