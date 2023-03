Chcąc odczytać temperaturę komponentów i dowiedzieć się ile stopni ma komputer wystarczy, że skorzystamy z odpowiedniego oprogramowania do monitorowania temperatur w PC . W większości udostępniane jest ono bezpłatnie, a działanie opiera się na odczytywaniu temperatury z sensorów zamontowanych np. w jednostce CPU, układzie graficznym czy dysku twardym. Co istotne, takie narzędzia potrafią działać w tle i alarmować użytkownika o wystąpieniu wysokiej temperatury na obsługiwanych podzespołach, pomagając uchronić je przed uszkodzeniem .

HWMonitor to bez wątpienia jedno z najlepszych i najpopularniejszych narzędzi do monitorowania parametrów podzespołów zamontowanych w komputerze. HWMonitor obsługuje większość najpopularniejszych jednostek CPU i GPU oraz dysków twardych, dostarczając użytkownikowi informacje o aktualnych temperaturach pracy każdego z nich. Co więcej, rejestruje on także dane o najniższej i najwyższej temperaturze, a także umożliwia ich zapisanie na dysku twardym w postaci pliku tekstowego.