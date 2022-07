Microsoft Rewards już w Polsce. Wymieniaj punkty na nagrody

Microsoft Rewards to usługa, która stawia przed korzystającymi z niej użytkownikami pewne proste wyzwania i nagradza za to punktami. Obecnie dotyczą one przede wszystkim wyszukiwarki Bing, nie jest jednak wykluczone, że w najbliższej przyszłości zakres zadań zostanie rozszerzony o inne aktywności, które pozwolą na zdobywanie punktów.