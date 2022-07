Microsoft Store w Windowsie dopuszcza płatne programy open-source

Szczegóły sprawy opisuje Softpedia i jak zwraca uwagę, Microsoft ostatecznie dopuścił dodawanie do sklepu w Windowsie płatnych aplikacji open-source, co jeszcze kilka dni temu nie było mile widziane. Jak podał na Twitterze Giorgio Sardo z Microsoftu, kolejna zmiana regulaminu to "wsłuchanie się w głos klientów" i uściślenie własnych intencji. Po wcześniejszej zmianie na Microsoft miała bowiem spaść fala krytyki.