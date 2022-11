Można zarobić nawet 50 tys. zł. Trzeba mieć doświadczenie

Rośnie popyt na specjalistów z rynku IT. Wysokie zainteresowanie widać m.in. ze strony banków oraz podmiotów związanych z eCommerce. Przedstawiciele the:Protocol wyjaśniają w ramach zestawienia " Protokół rynku pracy IT Q3 2022 ", że propozycje dla wykwalifikowanych ekspertów przypominają bezwzględny wyścig po seniorów.

Piotr Trzmiel, Head of Growth zaznacza, iż wynagrodzenie na poziomie 50 tys. zł to najwyższa kwota, jaką udało się odnotować w minionym kwartale na platformie rekrutacyjnej the:Protocol. Niewątpliwie jest to psychologiczna bariera i co ciekawe, rozbiła ją polska spółka z siedzibą w Polsce, która szukała Principal Python Developera. Dlaczego warto to podkreślać? Ponieważ oferty pracy z wynagrodzeniem powyżej 45 tys. zł w większości pochodzą od spółek zagranicznych.