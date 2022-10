Ogromny wzrost liczby cyberataków w Polsce. Jest coraz gorzej

W trzecim kwartale 2022 r. co najmniej jedna na 42 organizacje z sektora opieki zdrowotnej doświadczyła wpływu ransomware. Oznacza to wzrost o pięć procent w porównaniu do ubiegłego roku. Trend rosnący dotyczy też innych sektorów. Biorąc pod uwagę wszystkie typy ataków w cyberprzestrzeni na całym świecie, skala zagrożeń wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o 28 proc.