Naiwność czy niewiedza? 23 mln osób korzysta z tego samego hasła

Cyberbezpieczeństwo coraz mocniej przebija się do codziennych dialogów. Wydawać by się mogło, że ludzie zyskują wiedzę na temat zagrożeń czyhających w sieci i starają się zadbać o bezpieczeństwo danych. Tymczasem nadal miliony używają tego samego hasła.

Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC) przeprowadziło analizy, które wykazują, że 23 miliony ludzi na całym świecie nadal używa hasła "123456". To dość zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę ilość komunikatów dotyczących roli cyberbezpieczeństwa w codziennym życiu.

Światowy dzień hasła przypada co roku na pierwszy czwartek maja. Do dobra okazja na zwrócenie uwagi na to, jak powinno być stworzone mocne hasło i czego należy się wystrzegać. Przede wszystkim - nie należy brać przykładu ze wspomnianych 23 milionów osób i ustawiać hasła pokroju "123456" czy "abc123".

Dbanie o bezpieczeństwo naszych danych wydaje się być istotne także z tego względu, że coraz częściej pracujemy zdalnie, łącząc się przy tym z sieciami firmowymi, co przy niewłaściwym podejściu do zabezpieczania naszych kont może sprowadzić problemy nie tylko na nas, ale też na całe przedsiębiorstwo.

- Każdego dnia cyberprzestępcy próbują wykraść hasła setek użytkowników, wykorzystując technik, takich jak phishing, aby móc włamać się do różnych usług i pozyskać dane uwierzytelniające. Chociaż metody wciąż się zmieniają, a zagrożenia ewoluują, nadal istnieją sprawdzone metody ochrony naszych danych. Korzystając ze Światowego Dnia Hasła jako okazji do ponownej oceny siły naszych haseł i wzmocnienia naszych wysiłków w zakresie cyberbezpieczeństwa, użytkownicy mogą zniechęcić cyberprzestępców do uzyskania dostępu do ich danych i urządzeń - mówi Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.

Oczywiście nie ma możliwości zapewnienia sobie stuprocentowego bezpieczeństwa. Jednak istnieją dobre praktyki, dzięki którym znacznie zredukujemy ryzyko utraty danych. Eksperci Check Point Software wymienili pięć wskazówek, które pozwolą zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

1. Użyj kombinacji znaków - powinna być to losowa sekwencja cyfr, liter i symboli, której nie będzie dało się odgadnąć w prosty sposób, na przykład wpisując imię dziecka w połączeniu z jego datą urodzenia.

2. Stosuj różne hasła - trudno jest przekonać się do tworzenia nowego hasła do każdej usługi, z której zaczynamy korzystać. Jest to jednak sytuacja podobna do korzystania z różnych kluczy, do różnych zamków. Aby zapewnić bezpieczeństwo, warto korzystać z większej liczby haseł, aby przez jedną wpadkę nie utracić dostępu do wszystkich ważnych dla nas serwisów. W trzymaniu haseł w ryzach pomocny może okazać się menedżer haseł.

3. Długość ma znaczenie - im hasło dłuższe, tym trudniejsze do zapamiętania, ale jednocześnie trudniejsze do złamania. Minimalna liczba znaków zalecana przez Check Point Software to osiem.

4. Regularnie zmieniaj hasła - choć wydaje się to problematyczne i wymagające od nas zapamiętania nowych haseł, choć przyzwyczailiśmy się już do starych, warto regularnie zmieniać hasła. Aby było łatwiej, można na przykład stosować jeden wzór hasła i zmieniać tylko wybrane jego elementy.

5. Stosuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe - bezpieczne hasło to jedno, ale dwustopniowa weryfikacja powinna dać największe poczucie bezpieczeństwa. Przy tego typu zabezpieczeniu wiemy o każdym logowaniu na nasze konta i zawczasu orientujemy się, że ktoś próbuje się na nie dostać.