Nowy smartfon, laptop, tablet – te produkty od lat są na liście najbardziej oczekiwanych prezentów pod choinkę. I nie ma w tym oczywiście nic złego – nowy sprzęt zawsze daje mnóstwo radości. Zwykle jednak zapominamy o tym, że podłączając go do sieci, od razu narażamy go na niebezpieczeństwo cyberataku.

Przesada?

Oprogramowanie firmy NortonLifeLock codziennie blokuje ponad 9 milionów ataków. W ciągu trzeciego kwartału tego roku w sumie zablokowało 859 milionów takich zdarzeń. I to są dane tylko z jednej firmy, produkującej oprogramowanie zabezpieczające. Tych firm jest przecież więcej, a i tak statystyki dotyczą tylko ataków zablokowanych, siłą rzeczy nie mogą objąć tych, które były skuteczne, bo urządzenia użytkowników nie były odpowiednio zabezpieczone.

Dlatego zainstalowanie oprogramowania, które zapewni wszechstronne zabezpieczenie, powinno być pierwszym krokiem po zakupie i uruchomieniu komputera, smartfona czy tabletu. Najbardziej znanym i od lat zajmującym pierwsze miejsca w rankingach zabezpieczeń są produkty NortonLifeLock, w tym głównie Norton 360.

Wielu użytkowników uważa, że wystarczającą ochronę zapewnia sam system operacyjny – np. Windows wciąż rozwija swoją usługę Defender. Jak się okazuje – niekoniecznie, co potwierdzają wyżej przytoczone statystyki. Pamiętajmy przy tym, że oprogramowanie Norton to nie tylko antywirus – to kompleksowa usługa, dająca w zakresie bezpieczeństwa znacznie więcej niż tylko zaporę przed atakami.

Norton 360 jest dostępny w czterech planach – Standard, for Gamers, Deluxe i Premium. Ich pełne porównanie można zobaczyć w tabeli na stronie producenta.

Przyjrzyjmy się najistotniejszym funkcjom oprogramowania, porównując jednocześnie plan Standard (podstawowy – ochrona 1 urządzenia) do Premium (najpełniejszy – ochrona do 10 urządzeń).

Solidna podstawa

Wszystkie subskrypcje mają te same podstawowe funkcje, a mianowicie: ochronę w czasie rzeczywistym przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem, inteligentną zaporę sieciową oraz menedżer haseł.

Jak Norton 360 chroni komputer?

Ochrona w czasie rzeczywistym to podstawa każdego programu antywirusowego — oczywiście Norton nie jest wyjątkiem. Poza tym, że korzysta na bieżąco z istniejącej listy typów złośliwego oprogramowania, wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania zagrożeń. Analizuje pliki i porównuje je z kodem znanych wirusów, dzięki czemu wychwytuje nawet pliki o podobnym kodzie, oznaczając je jako potencjalnie niebezpieczne. A więc Norton jest w stanie wykryć zagrożenia, które jeszcze nie zostały uwzględnione na listach znanych złośliwych programów.

Podobnie jak większość takich rozwiązań, Norton 360 umożliwia skanowanie komputera w trzech wersjach – szybkie, pełne i niestandardowe, umożliwiające przeskanowanie konkretnego pliku lub folderu. Oczywiście można zaplanować regularne skanowanie oraz uruchamiać je ręcznie w dowolnym momencie.

Inteligentna zapora na bieżąco monitoruje ruch i w zależności od ustawień wyświetla ostrzeżenie o podejrzanych działaniach lub plikach.

Źródło zdjęć: © Getty Images Ochrona w czasie rzeczywistym to podstawa każdego programu antywirusowego

Dodaj do przeglądarki

Wygodnym dla użytkownika rozwiązaniem są rozszerzenia Norton Safe Web, które można – a nawet warto – zainstalować w Chrome, Safari, Firefox czy Edge. Rozszerzenie dodaje kolorowe ikony obok wszystkich wyników wyszukiwania, od zielonego – witryna bezpieczna, aż do czerwonego – strona jest niebezpieczna. Kliknięcie w ikonę pozwala dowiedzieć się więcej o danej witrynie. Co istotne, system ten działa również na stronach poczty internetowej i Facebooku czy Twitterze, podświetlając na czerwono wszystkie ryzykowne linki.

Rozszerzenie Safe Web daje również możliwość bezpiecznego odwiedzenia nieznanej lub potencjalnie niebezpiecznej strony w trybie izolacji, czyli poprzez wyświetlenie jej na serwerze Nortona. W celu dodatkowego zabezpieczenia przeglądania w tym trybie otwierane są wszystkie witryny finansowe.

Zapamiętaj jedno hasło

Manager haseł Norton 360 pozwala na to, by ustawiając jedno hasło, mieć dostęp do wszystkich haseł, co daje bezpośredni dostęp do każdego konta internetowego. Ponadto pomaga ustawić bezpieczniejsze hasła, które mogą odeprzeć hakerów. Sprawdza też istniejące hasła i w razie potrzeby prowadzi użytkownika przez proces ustawiania silniejszych.

Managera haseł można używać też do przechowywania informacji o kartach kredytowych, chronionych adresach oraz prywatnych notatek. Co istotne, Norton Password Manager działa jako rozszerzenie internetowe na komputerze oraz jako aplikacja w systemach iOS i Android.

Dodajmy, że to narzędzie jest bezpłatne, więc można z niego korzystać nawet bez subskrypcji Norton 360.

Bezpieczny VPN

Norton 360 to też VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, niezbędna do prawdziwie anonimowego przeglądania internetu, która w pełni zapobiega możliwości śledzenia. Szyfruje dane, czyniąc komputer mniej podatnym na ataki, a dodatkowo daje możliwość obejścia blokad i ograniczeń geograficznych, czyli np. korzystania z treści dostępnych tylko w określonym kraju. VPN w Norton 360 jest łatwo dostępny, po włączeniu automatycznie łączy się z najszybszym dostępnym serwerem lub daje możliwość jego ręcznego wyboru.

Bezpieczna kamerka

Przestępcy mogą używać oprogramowania szpiegującego, wykorzystującego kamerkę do śledzenia użytkownika, robiąc mu zdjęcia lub nagrywając filmy. Safe Cam to funkcja Norton 360 przydatna do ochrony przed takimi zagrożeniami. Blokuje nieautoryzowany dostęp do kamery, informuje też, jeśli jakaś aplikacja próbuje z nich skorzystać. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemie Windows.

Dodajmy, że działanie Safe Cam nie oznacza zwiększenia częstotliwości pokazywania się powiadomień dla użytkownika i nie będzie on skazany na nużące przyznawanie dostępu za każdym razem, gdy na przykład włączy aplikację do wideokonferencji. Takie aplikacje automatycznie uzyskują dostęp do kamery.

Źródło zdjęć: © Getty Images Cyberbezpieczeństwo to najlepszy "prezent" jaki możesz sobie sprawić na Black Friday

Kopia w chmurze

Wszystkie plany Norton 360 oferują możliwość tworzenia kopii zapasowej w chmurze dla komputerów PC, tutaj różnica między wersjami dotyczy wielkości chmury – plan Standard to 1 GB, plan Premium to 75 GB.

Dzięki tej funkcji zabezpieczamy się przed skutkami ataków ransomware, które przeprowadzają hakerzy szyfrując pliki, a następnie żądają zapłaty za odblokowanie danych. W chmurze można bezpiecznie przechowywać wszystkie ważne dokumenty i pliki, mieć do nich dostęp z dowolnego urządzenia i odzyskiwać je na wypadek, gdyby coś stało się z komputerem – zarówno w przypadku ataku, jak i zwykłej awarii.

Monitorowanie Dark Web

To funkcja dostępna w wyższych planach Norton 360. Działa w ten sposób, że oprogramowanie ostrzega, jeśli informacje o użytkowniku, takie jak numery kont bankowych, informacje o karcie kredytowej, numery telefonów i adresy, trafiły do "ciemnej sieci". To bardzo ważne ostrzeżenie – jeśli tak się stało, należy natychmiast np. zmienić hasła lub skontaktować się z bankiem w celu uzyskania kart z innymi numerami.

Dark Web Monitoring sprawdza dane wstecz aż do 2008 roku!

Kontrola rodzicielska i czas szkolny

To kolejne opcje dostępne w planie Premium. Za pośrednictwem aplikacji Norton Family można mieć kontrolę nad tym, co robią i gdzie są użytkownicy konkretnych urządzeń. Aby ją skonfigurować, wystarczy zalogować się na swoje konto w witrynie Norton i wybrać sekcję "Kontrola rodzicielska".

Tutaj można dodać dane dzieci i ustawić różne zasady dla każdego z nich. Istnieją cztery poziomy ograniczeń,dostosowane do różnych grup wiekowych.

Norton oferuje też funkcję "Czas szkolny", która ma pomóc dziecku skupić się na nauce, umożliwia ona dostęp jedynie do konkretnych stron w określonych godzinach. Dzięki temu nie odcinamy dziecka od internetu, który jest mu potrzebny do nauki, a jednocześnie dbamy o to, żeby nie rozpraszało się wchodzeniem na inne strony w czasie, gdy ma np. odrabiać lekcje lub uczyć się na odległość.

Uniwersalny i wszechstronny

Norton jest synonimem oprogramowania antywirusowego od wczesnych lat 90., kiedy światło dzienne ujrzał pierwszy produkt firmy – Norton Antivirus. Od tego czasu świat zmienił się diametralnie, rozwój internetu przyniósł nowe zagrożenia, cyberprzestępcy wciąż wymyślają nowe sposoby na atakowanie komputerów i osiągnięcie dzięki temu zysku.

Norton 360 to program, który nadąża za tymi zmianami, niezależnie od tego, czy korzysta się z subskrypcji podstawowej, czy pełnej – komputer jest dobrze chroniony. Lista funkcji jest imponująca i zadowoli nawet najbardziej wyczulonych na kwestie bezpieczeństwa użytkowników. A tym, którzy nie lubią się zajmować takimi sprawami, da spokojną głowę, bo raz zainstalowany program działa w tle, nie obciąża komputera i daje o sobie znać tylko w chwili, gdy natrafi na zdarzenie wymagające interwencji użytkownika, np. kiedy ten chce pobrać jakiś potencjalnie niebezpieczny plik.

