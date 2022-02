Premier wprowadził stan alarmowy na terenie Polski. Ekspert komentuje

Stopień alarmowy ALFA-CRP obowiązuje od 15 lutego (od godziny 23.59) do 28 lutego (do 23.59). Stopień alarmowy CRP został wprowadzony przez premiera po raz drugi w tym roku. Poprzednio miało to miejsce 18 stycznia w związku z cyberatakami na Ukrainie. Obecna decyzja jest najpewniej reakcją na ostatnie ataki DDoS wymierzone w strony resortu obrony w Kijowie oraz czterech banków.