Najnowsze trendy technologiczne już w maju na AmberExpo

Jak co roku na konferencji Infoshare odbędą się prelekcje dostarczające sporą dawkę praktycznej i użytecznej wiedzy. Poruszane są nie tylko zagadnienia dotyczące tworzenia oprogramowania. Mówcy zwracają uwagę na istotne aspekty mogące decydować o sukcesie lub klęsce rozwiązania.

Na scenie stanie m.in. Maya Shavin z Microsoft, która podczas swojego wystąpienia zastanowi się nad koniecznością testowania komponentów. Podczas prelekcji Eliasa Nogueiry z Backbase poznacie dwa podejścia, które ułatwią Wam wykrywanie błędów we wczesnej fazie życia oprogramowania oraz tworzenie wysokiej jakości kodu. Dlaczego ma to sens? Odpowiedź jest prosta. Błędy i problemy wykryte wcześniej można naprawić, co pozwoli na zagwarantowanie naprawdę dobrych doświadczeń użytkowników.