Nowy sposób na telemarketerów. Już nigdy nie zadzwonią pod twój numer

Firefox Relay , usługa Mozilli mająca na celu ukrycie prawdziwego adresu e-mail poprzez udostępnienie wirtualnych, rozszerza się o maskowanie numeru telefonu. Menedżer produktu Mozilli Tony Amaral-Cinotto wyjaśnia we wpisie na blogu, że usługa Relay generuje numer telefonu, który można podać firmom, jeśli podejrzewamy, że mogą go użyć w przyszłości do wysyłania spamu lub przekazać innym firmom, które stosują taką praktykę.

Pomysł zakłada, że przekazanie alternatywnego numeru telefonu ułatwi blokowanie połączeń telefonicznych lub SMS-ów ze spamem w przyszłości. Użytkownik, który skorzysta z nowej oferty, będzie mógł zablokować wszystkie połączenia lub SMS-y wysyłane na numer przekaźnika, lub po prostu zablokować określone kontakty. Co istotne, usługa pozwala zachować prywatność prawdziwego numeru telefonu, co warto rozważyć, jeśli jest to numer używany do otrzymywania poufnych informacji, takich jak kody weryfikacji dwuetapowej za pośrednictwem SMS-ów.