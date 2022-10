SMS z numeru 79997. Nie daj się nabrać na cwane sztuczki

Przyzwyczailiśmy się już do otrzymywania różnych podejrzanych wiadomości SMS. Niektóre z nich są próbą jawnego oszustwa. Cyberprzestępcy rozsyłają masowo SMS-y wraz z linkiem do strony, na której chcą wyłudzić nasze dane do bankowości internetowej. Pieniądze można stracić też w inny sposób, o czym przekonała się nasza czytelniczka.

Istnieje bardzo prosty sposób, by uchronić się przed sytuacją podobną do tej, która spotkała panią Elżbietę. Każdy operator sieci komórkowej oferuje możliwość ograniczenia naliczania opłat za wiadomości premium. Możliwe jest wybranie jednego z dwóch rozwiązań lub zastosowania obu na raz.

Druga z możliwości, które udostępniono abonentom, to ograniczenie miesięcznej kwoty możliwej do wykorzystania w ramach wiadomości premium. Domyślny limit w większości przypadków to 35 zł, ale nie ma problemów, by ograniczyć go nawet do 0 zł, w zależności od potrzeb klienta i stopnia naszej ostrożności.