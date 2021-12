Niech twojego peceta ogarnie FURIA!

Firma Kingston Technology już raz odcisnęła swoje piętno na gamingowym rynku, dzięki swojemu oddziałowi HyperX, który ostatnio został sprzedany dla HP. Wykorzystując popularność tej marki znanej choćby z pamięci RAM i SSD dedykowanych graczom, producent zmienił jej nazwę właśnie na Kingston FURY. Jest to więc ewolucja najbardziej nowoczesnych i wydajnych pamięci dla graczy i entuzjastów.

Kategorie nowych pamięci Kingston FURY

Portfolio Kingstona zawsze było rozbudowane, więc i tym razem możemy liczyć na kilka grup produktowych, a konkretnie:

Kingston FURY Renegade – najbardziej wydajna linia pamięci RAM, która występuje zarówno z podświetleniem RGB, jak i bez. Taktowanie pamięci DDR4 może dochodzić do 5333 MHz.

Kingston FURY Beast – linia pamięci dla graczy w bardziej ekonomicznej wersji. W przypadku tej serii taktowanie DDR4 dochodzi do 3733 MHz – możemy również liczyć na podświetlenie RGB. Warto wspomnieć, że Kingston FURY właśnie wprowadził na rynek swoje pierwsze pamięci Kingston FURY Beast DDR5.

Kingston FURY Impact – w tym przypadku mamy do czynienia z pamięciami typu SO-DIMM, czyli przeznaczonych dla laptopów i niektórych mini-PC (np. Intel NUC). Pamięci tej serii taktowane są do 3200 MHz.

Co jeszcze warto wiedzieć o pamięciach RAM Kingston FURY? Przede wszystkim objęte są one dożywotnią gwarancją. Producent zadbał zarówno o certyfikaty Intel XMP, jak i Ready For Ryzen, więc można w prosty sposób uruchomić je z pełną wydajnością po włączeniu jednej opcji w UEFI BIOS – niezależnie od tego, czy pracujesz na procesorze Intel Core, czy też AMD Ryzen. Każdy gracz (no, może prawie każdy) uwielbia podświetlenie RGB, a w pamięciach Kingston FURY wykorzystano technologię InfraredSync Technology, która zapewnia płynność i synchronizację efektów świetlnych.

Pamięci DDR4 czy DDR5?

Obecnie największą popularnością cieszą się pamięci RAM typu DDR4 i jeszcze przez jakiś czas ta sytuacja się nie zmieni. Nowe procesory Intel Alder Lake umożliwiają wykorzystanie nowocześniejszych pamięci DDR5, takich jak ostatnio zaprezentowane Kingston FURY Beast DDR5, ale są wyposażone również w kontroler pamięci DDR4. Tylko od wyboru płyty głównej zależy więc, czy Core 12. generacji będą pracowały z pamięciami DDR4 czy DDR5. Dlaczego ktoś miałby chcieć stosować starszy typ pamięci, skoro dostępny jest już nowszy? Chodzi oczywiście o cenę – wszystkie nowinki technologiczne są zazwyczaj droższe i wybór DDR4 może obniżyć cenę całej platformy – oszczędzamy, wybierając zarówno samą pamięć RAM DDR4, jak i płytę główną obsługującą ten standard.

Jakie są różnice pomiędzy pamięciami DIMM DDR4 i DDR5? Jest ich naprawdę sporo, jak choćby zmiany w budowie, czy poprawki w zakresie integralności sygnału (co przekłada się na wyższą niezawodność) połączone z równoczesną redukcją poboru energii. O ile taktowania DDR5 zaczynają się od 4800 MT/s, a najwyższa specyfikacja JEDEC dla DDR4 wynosi 3200 MHz, to czasy dostępu dla DDR5 są widoczne wyższe niż w przypadku DDR4 (np. CL20 dla DDR4 i CL40 dla DDR5). W zależności od zastosowania wzrost wydajności po przejściu z DDR4 na DDR5, może nie być widoczny na pierwszy rzut oka. Pamiętajcie jednak o dwóch sprawach. Po pierwsze DDR5 to nowa technologia i będzie ewoluować w coraz wydajniejsze modele, a po drugie jeden CL DDR4 nie równa się jednemu CL DDR5 - w przypadku nowszych pamięci czas dostępu jest niższy.

Szybsza pamięć RAM oznacza nie tylko szybsze działanie gier, ale też szybsze działanie komputera w praktycznie każdym innym zastosowaniu, jak choćby w montażu i renderowaniu wideo. Jaką pamięć powinieneś wybrać? To zależy od posiadanego procesora oraz płyty głównej – to one definiują, jakie najszybsze pamięci RAM potrafi obsłużyć twój sprzęt. Producenci płyt głównych publikują informacje dotyczące sprawdzonych zestawów pamięci RAM i gwarantują ich poprawne działanie na danym modelu – warto sprawdzić takie opracowania.

Największa wydajność dzięki DDR5 – na co można liczyć?

Przede wszystkim na to, że taktowanie najnowszych pamięci Kingston Technologies DDR5 zaczyna się od 4800 MHz (co stanowi duży krok naprzód w stosunku do startowej wartości DDR4 czyli 2400 MHz), mają one wbudowaną technologię ECC (korekta błędów zapewniająca bardziej stabilną pracę), dwa 32-bitowe kanały na jeden moduł pamięci (w przypadku DDR4 było to jeden kanał 64-bitowy) czy w końcu zintegrowany z pamięciami układ zarządzania zasilaniem. Nie mogło tu również zabraknąć certyfikatu zgodności z Intel XMP 3.0 (jak na razie pamięci DDR5 nie można wykorzystać na platformie AMD). To wszystko składa się nie tylko na wyższą szybkość względem DDR4, ale też większą niezawodność.

Pomimo dwóch kanałów na jeden moduł pamięci (i związanej z tym lepszej przepustowości) i tak największą wydajność uzyskamy, stosując pamięć DDR5 parami – dokładnie tak jak w przypadku DDR4. Na jakie maksymalne prędkości możemy obecnie liczyć? Pamięci Kingston FURY Beast pracują z maksymalnym taktowaniem 6000 MHz (czyli tam, gdzie kończą się możliwości najdroższych i najbardziej wydajnych pamięci DDR4), ale przy użyciu nowej płyty MSI uzyskano nawet imponujące taktowanie 8670 MHz.

Kingston FURY – nowa gamingowa marka godna zainteresowania

Komputer gamingowy powinien kryć w swoim wnętrzu dobrą kartę graficzną, mocny procesor i szybki SSD. Jeśli jednak zapomnimy o odpowiednio wydajnej pamięci RAM, to pozostałe podzespoły nie będą pracować z pełną wydajnością. Oczywiście patrząc na wydajność, nie możemy równocześnie zapominać o pojemności. 8 GB jakiś czas stanowiło rozsądne minimum, ale dziś zdecydowanie lepiej zainwestować w zestawy o pojemności 16 GB. Czy w przypadku graczy jest sens inwestowania w zestawy pamięci o pojemności 32 GB? Tylko w przypadku, jeśli ma to być rozwiązanie przyszłościowe, a budujemy komputer z myślą o długim czasie wykorzystania bez konieczności modernizacji. Tymczasem czekamy na kolejne modele pamięci RAM z rodziny Kingston FURY – a zapowiadają się one naprawdę interesująco!