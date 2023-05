Chińczycy pokazali nowy procesor. Przypomina znany model dużego producenta

Jak donosi serwis ITHome , chiński producent komputerów PowerLeader w ubiegłym tygodniu zorganizował konferencję prasową, na której zaprezentował pierwszy procesor z generacji Powerstar. Producent chwali się, że chipy zostały zaprojektowane z myślą o komputerach stacjonarnych do domu, edukacji, grania, a nawet sektora finansowego, branży energetycznej czy rządu.

Procesor Powerstar P3-01105 niebawem ma trafić do sprzedaży (również w gotowym zestawie komputerowym PowerLeader PC PT620P). Producent prognozuje, że roczna sprzedaż układów ma wynieść 1,5 mln sztuk.

Prezentacja procesora Powerstar P3-01105 wzbudziła nie tylko spore zainteresowanie, ale też spore kontrowersje. Chińska firma PowerLeader nie mogłaby samodzielnie wyprodukować procesora, bo nie ma licencji na wytwarzanie układów zgodnych z architekturą x86. Co prawda w informacjach producenta nie pojawiła się żadna informacja o współpracy, ale część zachodnich mediów, jak np. Tom’s Hardware , sugeruje, że w rzeczywistości możemy mieć do czynienia z modelem Intel Core i3-10105 pod zmienionym oznaczeniem.

Powerstar P3-01105 ma podobne oznaczenie do Core i3 10105 (P3 to odpowiednik segmentu Core i3, a 01105 to odpowiednik modelu 10105). Obydwa procesory łączą też inne szczegóły m.in. kształt płytki drukowanej, kształt odpromiennika ciepła oraz kod QR na krawędzi laminatu (jest dokładnie taki sam jak w Core i3-10105).