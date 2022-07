Nowe zasady w Google Play. Potężne zmiany wpłyną na bezpieczeństwo i reklamy

Zasady dotyczące aplikacji w Sklepie Play wciąż się zmieniają, a deweloperzy muszą się do nich dostosowywać, by działać nie tylko w swoim interesie, ale także użytkowników. Google właśnie ogłosiło nową politykę , która będzie wprowadzana w ciągu kolejnych miesięcy. Niektóre zmiany będą zauważalne tylko dla deweloperów, ale inne, jak ograniczenie reklam czy anulowanie subskrypcji, powinny usatysfakcjonować użytkowników aplikacji.

Google twierdzi, że wszystkie nowe i istniejące aplikacje otrzymają okres karencji wynoszący co najmniej 30 dni od 27 lipca 2022 roku, aby dostosować się do następujących zmian.

Deklaracja FLAG_SECURE to flaga wyświetlania zadeklarowana w kodzie aplikacji, która wskazuje, że jej interfejs użytkownika zawiera poufne dane, które mają być ograniczone do bezpiecznej powierzchni podczas korzystania z aplikacji. Ta flaga ma zapobiegać wyświetlaniu danych na zrzutach ekranu lub wyświetlaniu ich na niezabezpieczonych wyświetlaczach. Deweloperzy deklarują tę flagę, gdy zawartość aplikacji nie powinna być emitowana, wyświetlana ani w inny sposób przesyłana poza aplikację lub urządzenie użytkownika.

VPNService to podstawowa klasa aplikacji do rozszerzania i budowania własnych rozwiązań VPN. Tylko aplikacje, które korzystają z Usługi VPN i mają VPN jako podstawową funkcjonalność, mogą tworzyć bezpieczny tunel na poziomie urządzenia do zdalnego serwera. Wyjątki obejmują aplikacje, które wymagają zdalnego serwera do podstawowych funkcji, takich jak: