Nowy Outlook dostępny do testów. Trzeba korzystać z kanału beta

Nowy Outlook dla Windowsa nie powinien być nadzwyczajnym zaskoczeniem zważywszy na "wyciek" jego pierwszych zrzutów ekranu na początku maja. Wówczas mówiono o aplikacji One Outlook, która docelowo mogłaby zastąpić domyślną aplikację Poczta w systemie Windows 11, choć analogiczny program znany jest od początku Windowsa 10. Teraz wiemy, że "One Outlook" z etapu wycieków to po prostu nowy Outlook, na co zwraca uwagę ZDNet.