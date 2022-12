SMS o nadwadze. Grube oszustwo może uszczuplić twój portfel

Powszechny dostęp do internetu mocno ułatwia nam sprawy związane z zakupem świątecznych prezentów . Wystarczy, że wejdziemy na stronę sklepu oferującego interesujące nas produkty, znajdziemy odpowiedni prezent, wybierzemy sposób dostawy, opłacimy zamówienie i po kilku dniach otrzymujemy paczkę. Z drugiej strony taka forma robienia zakupów wiąże się ze wzmożoną aktywnością cyberprzestępców często podszywających się nie tylko pod same sklepy, ale również firmy kurierskie.

Jeden z naszych czytelników podesłał nam w formularzu zgłoszeniowym informację o nowej formie oszustwa "na DPD" . Zazwyczaj przestępcy piszą, że "przesyłka została wstrzymana z tytułu niedopłaty" wynoszącej 2,50 zł. Tym razem znaleźli sobie nowy powód, jakim jest nadwaga przesyłki. Również należność uległa zmianie i teraz wynosi o 15 gr więcej, czyli 2,75 zł. Oszuści w wiadomości wysłanej z numeru 725779961 przekonują, że potencjalna ofiara musi ją opłacić, bo w przeciwnym razie przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Wiadomość to oczywisty smishing. W rzeczywistości najprawdopodobniej po wejściu w załączony link zostaniemy przekierowani do fałszywego formularza, który wyłudza od nas poufne dane takie jak hasła do bankowości czy numery kart płatniczych. Jak zwykle w podobnych przypadkach radzimy ignorować tego typu wiadomości na numer od razu wpisać na czarną listę.