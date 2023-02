Cyberprzestępcy chętnie wykorzystują telefon do drenowania kont swoich ofiar. Popularne ostatnio stają się ataki, w trakcie których oszuści podszywają się pod pracowników banku. Niedawno opisywaliśmy historię naszej czytelniczki , do której zadzwonił człowiek, udając pracownika PKO Banku Polskiego. Teraz o podobnych działaniach informuje policja.

Na tym etapie oszust zachęca do pobrania oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. Mówimy tu o legalnej aplikacji, która jest powszechnie wykorzystywana. Przestępcy oferują pomoc, są w stanie prowadzić rozmowę nawet w kilku językach. Jak informuje policja, ofiarami oszustw padają z tego względu także obywatele Ukrainy.

KWP w Gorzowie poinformowała, że w poniedziałek 27 lutego oszuści okradli dwie osoby. Jedna z nich straciła blisko 9 tys. zł, druga - ponad 11 tys. zł. Nie opisano szczegółów dotyczących przestępstwa, ale łatwo się domyślić, że po zainstalowaniu aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia, oszuści musieli zachęcić do zalogowania się do bankowości mobilnej, a stąd już prosta droga do opróżnienia konta.