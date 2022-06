Ogromna awaria Cloudflare. Wiele stron oraz gier z problemami

Jak wskazuje Downdetector.pl problemy rozpoczęły się 21 czerwca od około godziny 8:00. Warto zaznaczyć, że Cloudflare to bardzo popularny dostawca infrastruktury i narzędzi poprawiających dystrybucję ruchu w sieci oraz zapewniających ochronę przed atakami pokroju DDoS bądź innymi.

Firma jednak zdołała zidentyfikować problem oznaczony jako incydent krytyczny P0, a następnie go usunąć. Ten miał wpływ na działanie Cloudflare API stąd wszystkie problemy. Niestety konkretów co do powodu awarii brak, ale problem został zażegnany i większość usług powinna już działać normalnie.