Netflix i zawieszona usługa. Oszuści są coraz sprytniejsi

Polacy otrzymują nietypowe wiadomości na temat rzekomego zawieszenia subskrypcji usługi Netflix . Kampania ta jest o tyle nietypowa, że w krótkim odstępie czasu z numeru telefonu +33603720954 można było otrzymać dwie wiadomości, jedną w języku angielskim, drugą zaś w języku polskim. Angielski język urządzenia to przypadek - wiadomości zostały wysłane na polski numer do użytkownika przebywającego na terenie naszego kraju.

Dość rzadko spotykaną sytuacją, z którą mamy do czynienia w tym wypadku, jest duża poprawność językowa wiadomości. Nie widzimy tu żadnych błędów ortograficznych ani interpunkcyjnych, nie brakuje też polskich znaków. Na pierwszy rzut oka można nie rozpoznać oszustwa.

Rzut oka na adres, pod którym mielibyśmy zaktualizować "informacje o płatności", dzięki czemu subskrypcja byłaby wznowiona, powinien jednak dać do myślenia. Skrócony link z dopiskiem "NETFLIX" nie wygląda jak coś, co przesłałaby do swoich klientów światowa informacja.