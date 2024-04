Podszywają się pod Santander. Uważaj na taką wiadomość

W praktyce jest to dobrze znana sztuczka cyberprzestępców. Ma ona na celu nakłonienie odbiorcy wiadomości do otwarcia przesłanego odnośnika i wpisania danych logowania do bankowości elektronicznej. Jeśli damy się nabrać i udostępnimy wszelki niezbędne do logowania dane, możemy narobić sobie dużych problemów.