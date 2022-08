Oto nowy Winamp. Chce konkurować ze Spotify

Złote czasy Winampa przypadły na pierwszą dekadę XXI w . Później program zaczął stopniowo tracić użytkowników, a dzisiaj korzystają z niego głównie pasjonaci. Firma w 2018 r. wypuściła dużą aktualizację oraz rebranding marki, wprowadzając nowe logo. Na tym jednak nie koniec – jak informuje serwis engadget , Winamp już wkrótce, bo we wrześniu 2022 r., zmieni się w platformę streamującą muzykę , czyli coś w rodzaju Spotify.

Nowy Winamp umożliwi udostępnianie, promocję i zarabianie na twórczości muzycznej . Platforma ma wprowadzić specjalną usługę subskrypcyjną, w ramach której fani będą mogli bezpośrednio wspierać ulubionych artystów , oczywiście w zamian za benefity. Najważniejszym z nich ma być dostęp do ekskluzywnych treści, podzielonych na poziomy zależne od wielkości wsparcia finansowego. Rozwiązanie ma zostać wprowadzone w listopadzie 2022 r. , a więc jakiś czas po starcie platformy.

Winamp wprowadzi też opcję tworzenia własnych NFT przez muzyków . Ci będą mogli je sprzedać lub obdarować fanów, którzy co miesiąc wspierają ich w ramach subskrypcji. To nie pierwszy raz, gdy Winamp zabiera się za podbój tego rynku. W marcu 2022 r. firma rozpoczęła sprzedaż NFT przedstawiające oryginalną skórkę programu . Pieniądze z przedsięwzięcia trafiły na cele charytatywne, ale akcję w mocnych słowach skomentował twórca Winampa :

Testy nowej platformy Winampa już się rozpoczęły. Zaproszono do nich 25 tys. szczęśliwców, którzy za pomoc przy sprawdzaniu błędów otrzymają rok bezpłatnego dostępu do Winamp Tools oraz dodatkowe nagrody. Jakie? Tego jeszcze nie wiemy.