Patriot Viper PV4300 1TB wydaje się całkowitą niewiadomą przed testem. Niezbyt znany kontroler InnoGrit, konstrukcja w postaci ogromnego, hybrydowego bufora SLC wielkości 200 GB i chłodzenie radiatorem z grafenu może zwiastować ciekawe wyniki. Oto co udało się osiągnąć tej, ciekawej konstrukcji.

Z wyglądu, podobny zupełnie do nikogo

Patrząc na budowę dysku Patriota, nie widać tu nic niezwykłego. Ot, typowa płytka ze złączem M.2 w standardzie 2280. Na górnej części dysku zamontowano aluminiowy radiator o wysokości około 3 mm. Pod nim znalazła się cieniutka wkładka (też radiator) z domieszką grafenu, co ma przełożyć się na jeszcze szybsze przekazywanie ciepła pomiędzy płytką PCB a aluminiowym radiatorem.



Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor [ 1 / 2 ] dysk w gnieździe M.2

Kiedy oba radiatory są nałożone, dysku nie zamontujemy w notebooku. Jest to możliwe, tylko wtedy, kiedy zamontowana jest cienka płytka z grafenem lub dysk jest pozbawiony całkowicie chłodzenia. Tego drugiego, zdecydowanie nie polecamy. Zresztą, producent też nie pochwala takiego rozwiązania.

Specyfikacja od środka

Jak już wspominałem konstrukcja Patriota bazuje na kontrolerze InnoGrit. To stosunkowo nowy producent w branży, który powstał zaledwie 6 lat temu a już szturmem zdobył rynek wydajnych układów z rodziny Rainier. W testowanym dysku użyto model IG5236, który między innymi znalazł się w konstrukcji Adaty, XPG GAMMIX S70, obecnym w testowanym niedawno notebooku XPG Xenia 15.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor kontroler InnoGrit z bliska

Ośmio-kanałowy chip wykonany w litografii 12 nm FinFET posiada wsparcie dla sprzętowego szyfrowania AES 128/256, SM 2/3/4, SHA3-256 i RSA4096. Układ jest w stanie obsłużyć wszystkie dostępne na rynku pamięci MLC, TLC i QLC o maksymalnej pojemności 8 TB i z buforem cache do 8 GB.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor InnoGrit nowy gracz na rynku wydajnych kontrolerów dysków NVME

Magazyn o pojemności 1 TB tworzą kości Microna. Wytworzone w procesie 96 warstw, pamięci 3D TCL NAND współpracują z pamięcią cache 2 GB DDR4 i dynamicznym buforem SLC około 200 GB. Do komunikacji dysk wykorzystuje najnowszy standard PCI-EX 4.0 x4. Oto czego można się spodziewać po dysku, według specyfikacji producenta:

Patriot Viper VP4300 1TB Kontroler Interfejs PCI-Express 4.0 x4 Pamięci 3D TLC Cache 1024 MB DDR4 Sekwencyjny zapis/odczyt 5800/7400 MB Zapis/Odczyt IOPS 800 000/800 000 Limit zapisów 1000 TB Współczynnik MTBF 1 700 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy

Ciekawostką jest informacja o maksymalnej prędkości zapisu sekwencyjnego. Producent deklaruje 5800 MB/s, gdzie limit zastosowanego kontrolera to 6400 MB/s. Widać jak na dłoni, że dla przyszłych modeli pozostaje niewiele "powietrza". Dysk może pochwalić się ogromnym (jak na konstrukcję 1TB) limitem zapisu 1000 TB. Czas między awariami (MTBF) też jest ogromny, do tego dochodzi 60 miesięcy gwarancji. Wygląda to wręcz rewelacyjnie!

Platforma testowa:

Procesor Intel Core i9 11900K

Płyta główna MSI MPG Z590 Gaming Edge WiFi

16 GB pamięci Patriot DDR4 4266 MHz

Dysk SSD NVMe Patriot Viper VP4300 1TB

obudowa MSI Velox 100P

zasilacz SilentiumPC Velo 550W

monitor 27" IIyama G-Master GB2770QSU

Testujemy!

Testy zostały przeprowadzone na komputerze z zainstalowanym Windows 10. Oczywiście system i sterowniki zostały zaktualizowane do najnowszych wersji. Na dysku znalazły się takie programy jak 3DMark, PCMark 10 oraz typowe aplikacje testowe, w tym AS SSD, CrystalDiskMark, ATTO Benchmark, a do śledzenia temperatur wykorzystałem Crystal Disk Info i nieocenione HWiNFO.

Na start test dysku w aplikacji 3DMark gdzie sprawdzeniu poddano dysk pod kątem wydajności w grach. A dokładnie rzecz ujmując symulowane instalacja, uruchomienie tytułu, zapisane stanu gry, do całkowitego jej usunięcia.

Wynik jest podawany w punktach, a Viper VP4300 uzyskał ich 2706, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor symulacja pracy dysku w programie 3DMark

Kolejny test PCMarka 10, czyli kolejny program, który symuluje działania na dysku. Tu przeprowadzono trzy odrębne scenariusze, od szybkiego testu po najbardziej rozbudowany test Storage Consistency Benchmark, który trwał ponad 10 godzin!



Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor [ 1 / 2 ] Szybki test dysku w PCMark 10

Osiągnięte wyniki, analizując dostępne informacje sugerują, że mamy do czynienia z jednym z najszybszych, dostępnych dysków SSD o pojemności 1TB. Dla przykładu dysk Samsung 980 PRO 1TB w teście Full System Drive Benchmark osiąga 2325 punktów, a testowany Viper ponad 3000!



Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor [ 1 / 2 ] PCMark 10 i pełny test

Przyszła kolej na programy specjalistyczne do przeprowadzania testów na dyskach. Tu liczą się realne transfery, oto co udało się uzyskać. Dla oddania pełnego obrazu w zestawieniu wzięły udział następujące modele dysków:

XPG Gammix S70 1TB

Kingston SA2000 1TB

Viper Patriot VPR100 1TB

Test sekwencyjny odczyt AS SSD

model dysku transfer w MB/s XPG Gammix S70 1TB 5299 Patriot Viper VP4300 1TB 4799 Patriot Viper VPR100 1TB 2367 Kingston SA2000 1TB 1783

Test sekwencyjny zapis AS SSD

model dysku transfer w MB/s Patriot Viper VP4300 1TB 5376 XPG Gammix S70 1TB 5088 Patriot Viper VPR100 2341 Kingston SA2000 1TB 1799

Test sekwencyjny odczyt w Crystal Disk

model dysku transfer w MB/s Patriot Viper VP4300 1TB 7125 XPG Gammix S70 1TB 6961 Patriot Viper VP100 1TB 3112 Kingston SA2000 1TB 3111

Test sekwencyjny zapis w Crystal Disk

model dysku transfer w MB/s Patriot Viper VP4300 1TB 6358 XPG Gammix S70 1TB 5885 Kingston SA2000 1TB 3002 Patriot Viper VPR100 1TB 2998

Test Q1T1 odczyt Crystal Disk

model dysku transfer w MB/s Patriot Viper VP4300 1TB 92 XPG Gammix S70 1TB 75 Patriot Viper VPR100 1TB 40 Kingston SA2000 1TB 40

Test Q1T1 zapis Crystal Disk

model dysku transfer w MB/s Patriot Viper VP4300 1TB 299 XPG Gammix S70 1TB 282 Kingston SA2000 1TB 185 Patriot Viper VPR100 1TB 177

ATTO Benchmark odczyt próbka 1MB

model dysku transfer w GB/s XPG Gammix S70 1TB 6,48 Patriot Viper VP4300 1TB 6,23 Kingston SA2000 1TB 2,89 Patriot Viper VPR100 2,88

ATTO Benchmark zapis 1MB

model dysku transfer w GB/s Patriot Viper VP4300 1TB 5,94 XPG Gammix S70 1TB 5,38 Patriot Viper VPR100 1TB 2,79 Kingston SA2000 1TB 2,79

Tyle w temacie testów w programach diagnostycznych. Na koniec zrobiłem jeszcze jedną symulację, tym razem bardziej realną i oddającą rzeczywistą wydajność dysku w normalnych zastosowaniach. Wynik z pewnością zainteresuje twórców, którzy utrzymują się z produkcji treści wideo.

Otóż, w programie DaVinci Resolve uruchomiłem projekt i wyrenderowałem do gotowej produkcji (film około 2 minuty, w rozdzielczości Full HD, MP4 zakodowany w H.264 na potrzeby YouTuba). Liczy się czas zakończenia operacji, szybciej=lepiej.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor DaVinci Reslove 17 i renderowanie filmu, tu dysk SATA3

Do porównania poszły dwa dyski Kingstona, SA2000 i poczciwy dysk na złączu SATA3 SHFR200. Szczegóły w poniższej tabelce:

model dysku czas renderowania w minutach Patriot Viper VP4300 01:28 Kingston SA2000 01:36 Kingston SHFR200 02:03

No! Ostatni test potwierdził jedynie, to co było widać już wyżej. Do tego, w środowisku, z którym każdy użytkownik komputera może mieć styczność nawet w domu. Oczywiście im dłuższy materiał i bardziej skomplikowany montaż (więcej efektów, przejść) tym różnica będzie większa między dyskiem na najnowszej magistrali a starszymi konstrukcjami.

Wrażenia z użytkowania

Podczas wielodniowych testów dysk Patriot Viper VP4300 nie sprawiał żadnych problemów, a wręcz z każdym dniem i kolejną aplikacją byłem pod coraz większym wrażeniem.



Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor [ 1 / 2 ] CrystalDiskInfo typowa temperatura pracy dysku

Jedno zdanie należy się osiąganym temperaturom. Nie od dziś wiadomo, że dyski NVME PCI-Express potrafią się rozgrzać ponad bezpieczny pułap i tym samym obniżyć chwilową wydajność (tzw. Thermal Throttling SSD). Dla przypomnienia, producenci informują, że po przekroczeniu temperatury 70 stopni Celsjusza kluczowych elementów, kontrolera i kości pamięci mogą nastąpić spadki wydajności, a długotrwałe wystawianie tych elementów na przegrzanie, może prowadzić do uszkodzenia dysku.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor HWiNFO64 i zarejestrowana maksymalna, chwilowa temperatura

W trakcie zwykłej pracy na komputerze (granie, przeglądanie internetu, pisanie recenzji) dysk nagrzewał się w okolice 60 stopni. Dopiero intensywne testy i kopiowanie wielu terabajtów danych spowodowało podniesienie temperatury pracy do maksimum 71 stopni. Było to chwilowe i nie wpłynęło drastycznie na spadek wydajności nośnika. Uważam to, za świetny prognostyk na długie użytkowanie bez komplikacji.

Kilka słów na koniec

Słowem podsumowania. Dysk Patriot Viper VP4300 1TB to najszybszy, pojedynczy dysk SSD jaki testowałem do tej pory, na łamach dobrychprogramów. Wyciska on maksimum z konfiguracji opartej na płycie głównej z chipsetem Intel Z590. Z pewnością wkład w taki, a nie inny wynik ma wydajny kontroler InnoGrit i wyjątkowo duży, hybrydowy bufor SLC o pojemności około 200 GB. Do tego na duży plus można zaliczyć 5 letnią gwarancję, ogromny współczynnik MTBF i limit zapisów 1000 TB! A dołączone dwa radiatory są wręcz koniecznym dodatkiem.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor to najszybszy, testowany do tej pory dysk

Oczywiście dysk ma też kilka drobnych niedociągnięć. Choć osiągnięte wyniki napawają optymizmem, po zapełnieniu dysku powyżej 80 procent można spodziewać się spadków wydajności. O ile w testach syntetycznych tego nie wyłapiemy, to już podczas kopiowania dużych paczek danych jak najbardziej. Jednak w codziennych zastosowaniach raczej tego nie zauważycie. Pewnym zaskoczeniem dla mnie, jest brak jakiejkolwiek dedykowanej aplikacji. Fakt, zazwyczaj mało, kto korzysta z dołączanego oprogramowania, dla mnie jednak jest to wartość dodana, zwłaszcza, jeśli jest też klucz do programu do klonowania dysku czy przenoszenia systemu.

Z pewnością, dysk jest świetnie wyceniony. Aktualnie Patriot Viper VP4300 1TB kupimy w polskich sklepach za około 670 zł. Przytaczany wyżej Samsung 980 PRO kosztuje blisko 100 zł więcej, rywalizację cenową nawiązuje jedynie Adata XPG Gammix S70, który kosztuje około 700 zł. A wy co sądzicie o wypuście Patriota? Czekam na wasze komentarze.

Krzysztof Fiedor, dziennikarz dobreprogramy.pl

Plusy wydajny kontroler InnoGrit IG5236

rewelacyjne transfery

hybrydowy bufor SLC 200 GB

limit zapisów 1000 TB

współczynnik MTBF 1 700 000 h

Gwarancja 5 lat

dobra cena Minusy spadki wydajności po zapełnieniu 80% przestrzeni

brak dedykowanej aplikacji do monitorowania dysku

maksymalna temperatura pracy powyżej 70 stopni Celsjusza

