QuaDream to kolejny Pegasus. Ma na celu użytkowników iPhone'ów

Według pięciu źródeł, do których miał dostęp Reuter, obie firmy wykorzystywały te same luki i sztuczki do pozyskiwania wszystkich danych użytkownika danego iPhone'a. Eksperci analizujący włamania doszli do wniosku, że zarówno NSO Group, jak i QuaDream wykorzystywały bardzo podobne exploity oprogramowania, znane jako ForcedEntry, do przechwytywania danych z iPhone'ów.