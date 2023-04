Zmasowany atak na Polaków. Chodzi o tysiące zdarzeń

Liczba ataków cyberprzestępców w Polsce rośnie lawinowo. Według danych CERT Polska w 2022 r. odnotowano w Polsce 35 tys. tego rodzaju zdarzeń, podczas gdy w 2021 r. było ich o prawie 10 tys. mniej. Najczęściej, bo aż w przypadku 22,5 tys. razy oszuści próbowali nabrać swoje ofiary, stosując do tego techniki phishingowe.

Z badania przeprowadzonego przez rankomat.pl wynika, że 74 proc. Polaków padło ofiarą internetowych oszustów co najmniej raz w życiu. Spośród osób, które spotkały się z próbą oszustwa, aż 21 proc. przyznaje się do tego, że straciło pieniądze lub dane. 11 proc. badanych, którzy otrzymali wiadomość od oszustów, nie jest w stanie określić, czy faktycznie doszło do samego oszustwa.