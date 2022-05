Instagram ma awarię. Nie pozwala się zalogować (aktualizacja)

Chcąc zalogować się do Instagramu, użytkownik nie dojdzie dalej, niż do samego formularza. Przy próbie logowania pojawia się komunikat "Połączenie z Instagramem nie powiodło się. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i spróbuj ponownie". Analogiczna usterka dotyczy aplikacji mobilnej. Użytkownicy sygnalizują brak możliwości logowania do Instagramu od około 6:30 - od tamtego czasu pojawiło się już kilkaset zgłoszeń.