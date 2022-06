Przyszłość aplikacji mobilnych w erze Web 3.0

Nie jest zatem dziwne, że wiele osób związanych z szeroko pojętym biznesem i technologiami może odczuwać niepewność co do nadchodzących zmian oraz potrzebę weryfikacji swoich podstawowych inwestycji lub założeń biznesowych.

To doprowadziło do bardzo dynamicznego rozwoju wszelkiego rodzaju platform wielostronnych i social mediów, za pomocą których ludzie mogli dokonywać zakupów, udostępniać swój kontent (np. posty czy zdjęcia), komentować oraz wspólnie tworzyć społeczności w sieci. Dodatkowymi czynnikami, które wpłynęły na rozwój tej postaci sieci były także rozwiązania chmurowe oraz dynamiczny wzrost popularności urządzeń mobilnych.

Web 3.0 może być przyszłością aplikacji mobilnych i jest to coś, o czym powinniśmy zacząć myśleć już dziś. Pomimo faktu, że w pełni użyteczne i wygodne okulary AR/VR są jeszcze w trakcie rozwoju (potencjalnie może to zająć nawet do 5-15 lat), to nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć zagłębiać się w tym temacie i notować innowacyjne pomysły na rozwój biznesu. Jest to wręcz bardzo dobry moment na dołączenie do tych zmian, dopóki rynek nie jest jeszcze zbyt nasycony.