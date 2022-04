Raport Podkomisji Smoleńskiej. Ukryli dane tak, że można je odczytać

Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego opublikowała raport na temat katastrofy w Smoleńsku. Część wrażliwych danych powinna zostać w nim ukryta, ale osoba odpowiedzialna za powstanie dokumentu zrobiła to tak nieudolnie, że wszystko da się odczytać. Jak to możliwe?