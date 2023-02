Rosjanie mają nowy system operacyjny. Sami go stworzyli

Opracowanie M OS zajęło zespołowi 25 programistów z rosyjskiego Departamentu Technologii Informacyjnych sześć miesięcy. Bynajmniej nie jest to oprogramowanie, które powstało zupełnie od zera i zamierza konkurować z Windowsem lub też Mac OS. Rosjanie oparli swój M OS na jądrze Linuksa, a podobnych wydań do tej pory powstało już co najmniej kilka.