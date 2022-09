Rosjanie uderzają w Niemców. Stworzyli fałszywą "Fundację Zełenskiego"

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ostrzega przed spreparowaną przez rosyjskie służby stroną internetową nieistniejącej fundacji założonej rzekomo przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Witryna jest kierowana przede wszystkim do Niemców i została przygotowana w ich języku.

Po wejściu na fałszywą stronę pojawia się komunikat, który ma zachęcić do zainwestowania w oszukańczy projekt. "Fundacja Wojskowa Prezydenta Ukrainy, znana również jako Fundacja Zełenskiego, przedstawia unikalny program finansowania oporu przeciwko hordom rosyjskich barbarzyńców" – czytamy na stronie.

W żadnym z oficjalnych zasobów prezydenta Zełenskiego lub jego kancelarii nie ma informacji o wspomnianej stronie internetowej ani "Fundacji Zełenskiego". Nie zostały one wymieniona w żadnym z prezydenckich oświadczeń. Na stronie internetowej pojawia się zwrot "Unser Führer". Niemieccy native speakerzy nigdy nie odnoszą się w ten sposób do przywódców państw. Jest to dość oczywisty element narracji o "nazistowskiej" Ukrainie, którą Rosja próbuje forsować od pół roku.