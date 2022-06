Anonymous nie próżnują. Przeprowadzili atak na rosyjski serwis propagandowy

Jak przekazali Anonymous, w serwisie pojawiały się zdjęcia przedstawiające zniszczenia w Ukrainie oraz hasło: "Putin niszczy Rosjan i Ukraińców! Zakończyć wojnę!". Warto zaznaczyć, że to nie jedyny atak kolektywu wymierzone w rosyjskie media. Jak już informowaliśmy, haktywiści zaatakowali grupę Vyberi Radio (ros. Выбери Радио), która obsługuje około 100 stacji radiowych w 18 miastach w całej Rosji i ma ponad 8 milionów słuchaczy. Włamali się też do rosyjskiej telewizji i za pośrednictwem państwowych kanałów telewizyjnych Russia 24, Channel One, Moscow 24 oraz rosyjskich serwisów streamingowych Wink i Ivi relacjonowali prawdziwą sytuacją w Ukrainie.