7 porad, które weźmiesz pod uwagę, jeśli hacker przejął Twoje konto social media

W poprzednim artykule wyjaśniłem, co należy zrobić, jeśli Twoje konto w Meta (Facebook, Instagram) zostało przejęte przez hackera. W odpowiedzi na liczne zapytania oraz komentarze dotyczące tego samego, powtarzającego się problemu, piszę kilka słów wyjaśnienia, co możesz zrobić, jeśli nie jesteś w stanie odzyskać utraconego konta z powodu problemów technicznych, źle działającego systemu odzyskiwania kont na Facebooku i Instagramie.

Zacznę od tego, że nie ma czegoś takiego, jak nieoficjalne instrukcje odzyskiwania konta. Jeżeli pomimo licznych prób zgłaszania problemu, zgłaszania profilu jako zhackowanego, przejętego, utraconej kontroli nad kontem, nadal nie możesz doczekać się odpowiedzi, niestety nieoficjalnie nic nie da się zrobić. Wynika to z faktu, że tylko administrator, moderator, osoba mająca dostęp od wewnątrz do systemów Meta, jest w stanie zareagować na zgłoszenie.

No dobrze, ale do rzeczy… Co zrobić już po fakcie utraconego konta?