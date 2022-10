Scala to język programowania wysokopoziomowego, z którego korzystają największe firmy na świecie. Jego atrakcyjność polega na tym, że jest on elastyczny. Można go wykorzystywać w wielu obszarach i bardzo dobrze współgra z kodami Javy, co daje dostęp do wielu istniejących bibliotek. W 2021 roku specjaliści z tego obszaru zarabiali nawet 22 tys. złotych netto (+VAT) miesięcznie. Evolution zaprasza na drugą edycję konferencji The Art of Scala poświęconą temu językowi.