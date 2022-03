Gigant NFT jest wart 4 mld dolarów. Z pełnymi kieszeniami wchodzi w metaverse

Otherside , własny projekt metawersum twórców Bored Ape Yacht Club , ma łączyć ich grę typu MMORPG z szerszym uniwersum NFT. Współzałożyciel firmy, Wylie Aronow, powiedział, że ich celem jest stworzenie "interoperacyjnego świata", który jest "gamifikowany" i "całkowicie zdecentralizowany" – podaje The Verge.

Yuga Labs współpracuje podobno z wieloma studiami gier przy projekcie Otherside. Co ciekawe – w nietypowym dla tego ekskluzywnego klubu posunięciu – nie będzie on zarezerwowany wyłącznie dla posiadaczy BAYC NFT. Firma planuje również stworzenie narzędzi deweloperskich do integracji NFT poza swoim projektem.